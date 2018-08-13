Харьков: отравившихся в детскому саду девочек уже забрали из больницы

У двух девочек 6 лет и одной 4 лет диагностированы ожоги слизистой оболочки рта, а также пищевода.
NewsRoom со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что сегодня, 13 августа три воспитанницы детского сада №117 (ул. Валентиновская, 42-а) с химическим отправлением были доставлены в Первую областную детскую больницу.
У двух девочек 6 лет и одной 4 лет диагностированы ожоги слизистой оболочки рта, а также пищевода. Состояние пострадавших врачи оценивают, как средней тяжести. По предварительной информации дети наглотались отбеливающего средства.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, сообщение об отравлении поступило 10 августа, три девочки были доставлены в больницу, их осмотрели врачи, и в тот же день их забрали родители. Заявлений в полицию нет, родители претензий не имеют.
Однако Департамент образования собирается начать разбирательство по данному инциденту с намерением установить степень виновности сотрудников детского сада. По словам руководителя департамента Ольга Деменко, уже идет опрос воспитателей, в скором времени будут проведены необходимые экспертизы.
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