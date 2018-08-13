13.08.2018 17:46

В Мелитополе избит и ограблен харьковчанин

В Мелитополе разыскивают грабителей, напавших на жителя Первой столицы



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Как сообщают Местные вести Мелитополя, 10 августа около 23.20 к правоохранителям обратился 33-летний житель города Харьков.

Мужчина рассказал, что остановился у магазина на ул. Ломоносова.

Там на него напали двое неизвестных - избили его, забрали сумку с деньгами и скрылись на легковом автомобиле.



Для того, чтобы разыскать преступников в Мелитополе и прилегающих районах, был введен в действие полицейский план "Сирена".

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Продолжается досудебное расследование.



В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.