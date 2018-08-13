В Мелитополе избит и ограблен харьковчанин

В Мелитополе разыскивают грабителей, напавших на жителя Первой столицы
Как сообщают Местные вести Мелитополя, 10 августа около 23.20 к правоохранителям обратился 33-летний житель города Харьков.
Мужчина рассказал, что остановился у магазина на ул. Ломоносова.
Там на него напали двое неизвестных - избили его, забрали сумку с деньгами и скрылись на легковом автомобиле.
Для того, чтобы разыскать преступников в Мелитополе и прилегающих районах, был введен в действие полицейский план "Сирена".
Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Продолжается досудебное расследование.
В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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