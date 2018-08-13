13.08.2018 17:10

Пьяный водитель «стукнул» два Peugeot на Салтовке

Показатель алкоголя в крови нарушителя превысил допустимую норму в 12 раз.



// Патрульная полиция

В понедельник патрульным сообщили о ДТП на улице Бучмы.

На месте правоохранит ели віяснили, что водитель автомобиля Opel Vectra столкнулся с автомобилями Peugeot и Peugeot 308, совершил наезд на забор и выехал на обочину дороги.



Пострадавших в результате столкновения нет. Транспортные средства получили механические повреждения.



Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине на месте в присутствии свидетелей пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что тот согласился. Результат алкотестера «Драгер» показал 2.51 промилле, что превышает допустимую норму (0.2 промилле) в 12 раз.



На водителя Opel Vectra инспекторы составили административные материалы о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП, и управления транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.



В дальнейшем вину водителя определит суд.