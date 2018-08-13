Харьковские подростки «пошалили» на 5 лет тюрьмы (ФОТО)

Попытка угнать ВАЗ может дорого им стоить.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Киевском районе четверо ребят в возрасте от 17 до 19 лет проникли в чужой автомобиль и пытались запустить двигатель.
Событие произошло 10 августа около 01-00.
Владелец автомобиля «ВАЗ» оставил свое транспортное средство у подъезда дома, не закрыв дверь.
Ребята проникли внутрь автомобиля и с помощью проводов зажигания пытались запустить двигатель, однако им это не удалось и они ушли.
Их действия заметил сосед владельца автомобиля, который вышел на балкон. Мужчина вызвал полицию.
Сотрудники патрульной полиции разыскали ребят по предоставленным приметам и задержали их.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции задокументировала факт уголовного преступления.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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