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13.08.2018  18:46   

Харьковские подростки «пошалили» на 5 лет тюрьмы (ФОТО)

Попытка угнать ВАЗ может дорого им стоить.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Киевском районе четверо ребят в возрасте от 17 до 19 лет проникли в чужой автомобиль и пытались запустить двигатель.

Событие произошло 10 августа около 01-00.

Владелец автомобиля «ВАЗ» оставил свое транспортное средство у подъезда дома, не закрыв дверь.

Ребята проникли внутрь автомобиля и с помощью проводов зажигания пытались запустить двигатель, однако им это не удалось и они ушли.

Их действия заметил сосед владельца автомобиля, который вышел на балкон. Мужчина вызвал полицию.

Сотрудники патрульной полиции разыскали ребят по предоставленным приметам и задержали их.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции задокументировала факт уголовного преступления.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  угон, харьков, подростки
 
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