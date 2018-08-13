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13.08.2018  19:49   

Пропавшую в Харькове 14-летнюю девочку нашли... гуляющей

Подросток, всполошивший родителей и полицию, просто сбежала из дома


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 августа по Основянский отдел полиции обратилась местная жительница.

Напоминаем, что женщина сообщила о том, что ее 14-летняя дочь около 19-00 пошла в магазин и не вернулась.

Принятыми мерами инспекторы ювенальной превенции Основянского отдела полиции нашли девушку 11 августа около полуночи. Она гуляла на улице.

Полицейские провели профилактическую беседу с беглянкой.

Мать несовершеннолетней привлечена к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
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