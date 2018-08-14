14.08.2018 10:27

В Безлюдовке мужчина подорвался на снаряде, который распиливал для использования в хозяйстве

У пострадавшего – осколочные ранения различных частей тела и ампутация пальцев.



// Нацполиция

Инцидент произошел 13 августа в поселке Безлюдовка.



Как собщили родственники потерпевшего, в июле тот нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем по хозяйству. Во время работы с ним произошел взрыв.

С осколочными ранениями 35-летний пострадавший доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.



С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.