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14.08.2018  10:51   

Суд арестовал мать, по вине которой утонул двухлетний ребенок

34-летней женщине грозит до восьми лет тюремного заключения.


// Facebook

Напомним, что трагедия произошла 11 августа в городе Изюме. В полицию обратился 41-летний местный житель, который по месту жительства обнаружил в детской кровати тело своей малолетней дочери.

Работники полиции нашли мать ребенка в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки, в которой она хотела утопиться.

Во время досудебного расследования выяснилось, что утром девочка захотела купаться, поэтому женщина наполнила ванну водой, положила туда ребенка и оставила ее без присмотра. Вернувшись через некоторое время, она увидела дочь мертвой. В состоянии шока женщина положила тело в кровать и пошла на берег реки, чтобы покончить жизнь самоубийством. Там ее нашли правоохранители. Сейчас следствие тщательно изучает показания задержанной и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Также следователи изменили квалификацию по данному факту на ч.3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет. Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  арест, полиция, харьков
 
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