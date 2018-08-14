14.08.2018 12:38

На харьковском складе нашли безакцизные белорусские сигареты (ФОТО)

По предварительной оценке, стоимость незаконно ввезенных табачных изделий составляет более полумиллиона гривен.



// ГФС

Ящики с сигаретами без марок акцизного налога, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, обнаружили в складских помещениях одного из предприятий, которое находится на территории Харьковской области.

Контрабанду выявили в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.



Сотрудники налоговой милиции совместно со следователями прокуратуры Харьковской области провели обыски в складских помещениях предприятия, где осуществлялось незаконное хранение табачных изделий Белорусского производства.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято - табачные изделия в количестве 18500 пачек на сумму почти 560 тысяч грн.



В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области табачных изделий без марок акцизного налога, мест хранения и реализации.