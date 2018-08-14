На харьковском складе нашли безакцизные белорусские сигареты (ФОТО)

По предварительной оценке, стоимость незаконно ввезенных табачных изделий составляет более полумиллиона гривен.
Ящики с сигаретами без марок акцизного налога, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины, обнаружили в складских помещениях одного из предприятий, которое находится на территории Харьковской области.
Контрабанду выявили в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники налоговой милиции совместно со следователями прокуратуры Харьковской области провели обыски в складских помещениях предприятия, где осуществлялось незаконное хранение табачных изделий Белорусского производства.
В ходе следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято - табачные изделия в количестве 18500 пачек на сумму почти 560 тысяч грн.
В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области табачных изделий без марок акцизного налога, мест хранения и реализации.
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