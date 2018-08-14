Пожилого мужчину, который забыл, где живет, обнаружили на Салтовке

Около восьми часов утра 14 августа патрульным сообщили, что на проспекте Тракторостроителей, 132 находится пожилой мужчина, который потерялся.
Прибывшие на вызов правоохранители увидели пожилого мужчину.
Гражданин не мог четко объяснить патрульным, где именно он живет, и не помнил, как оказался в этом месте.
Правоохранители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала мужчину в больницу.
Ранее в соцсетях сообщали о потерявшемся пожилом мужчине. «Заблудился мужчина на Северной Салтовке, называет себя Буяльский Олег Михайлович. Документов при себе нет, адреса не помнит», – говорилось в сообщении с фото.
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