14.08.2018 12:57

Пожилого мужчину, который забыл, где живет, обнаружили на Салтовке

Около восьми часов утра 14 августа патрульным сообщили, что на проспекте Тракторостроителей, 132 находится пожилой мужчина, который потерялся.



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Прибывшие на вызов правоохранители увидели пожилого мужчину.

Гражданин не мог четко объяснить патрульным, где именно он живет, и не помнил, как оказался в этом месте.



Правоохранители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала мужчину в больницу.

Ранее в соцсетях сообщали о потерявшемся пожилом мужчине. «Заблудился мужчина на Северной Салтовке, называет себя Буяльский Олег Михайлович. Документов при себе нет, адреса не помнит», – говорилось в сообщении с фото.





