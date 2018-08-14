Главная Новости Криминал и происшествия Пожилого мужчину, который забыл, где живет, обнаружили на Салтовке
14.08.2018  12:57   

Пожилого мужчину, который забыл, где живет, обнаружили на Салтовке

Около восьми часов утра 14 августа патрульным сообщили, что на проспекте Тракторостроителей, 132 находится пожилой мужчина, который потерялся.


// Facebook

Прибывшие на вызов правоохранители увидели пожилого мужчину.

Гражданин не мог четко объяснить патрульным, где именно он живет, и не помнил, как оказался в этом месте.

Правоохранители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала мужчину в больницу.

Ранее в соцсетях сообщали о потерявшемся пожилом мужчине. «Заблудился мужчина на Северной Салтовке, называет себя Буяльский Олег Михайлович. Документов при себе нет, адреса не помнит», – говорилось в сообщении с фото.



 

Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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