Несовершеннолетняя любительница селфи сорвалась с обрыва

Инцидент произошел в Чугуеве.
Местную 13-летнюю девушку спас военный патруль Харьковского зонального отдела ВСП, сообщили в региональном медиацентре Минобороны в Харькове.
Начальник патруля услышал, как возле глубокого обрыва группа подростков зовет на помощь.
Оказалось, из подруга при попытке сделать селфи оступилась и упала вниз.
Военные сразу оцепили место падения и эвакуировали детей в безопасное место.
Затем солдаты спустились на дно обрыва и нашли девушку, которая не могла самостоятельно передвигаться. Они на руках вынесли пострадавшую наверх и передали медсестре отделения ВСП. Подростку оказали первую медицинскую помощь до прибытия кареты скорой помощи.
За свои действия военнослужащие получили благодарность своего руководства.
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
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