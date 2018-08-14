14.08.2018 13:37

Несовершеннолетняя любительница селфи сорвалась с обрыва

Инцидент произошел в Чугуеве.



// Facebook

Местную 13-летнюю девушку спас военный патруль Харьковского зонального отдела ВСП, сообщили в региональном медиацентре Минобороны в Харькове.

Начальник патруля услышал, как возле глубокого обрыва группа подростков зовет на помощь.

Оказалось, из подруга при попытке сделать селфи оступилась и упала вниз.

Военные сразу оцепили место падения и эвакуировали детей в безопасное место.

Затем солдаты спустились на дно обрыва и нашли девушку, которая не могла самостоятельно передвигаться. Они на руках вынесли пострадавшую наверх и передали медсестре отделения ВСП. Подростку оказали первую медицинскую помощь до прибытия кареты скорой помощи.



За свои действия военнослужащие получили благодарность своего руководства.