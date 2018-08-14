Главная Новости Криминал и происшествия Несовершеннолетняя любительница селфи сорвалась с обрыва
14.08.2018  13:37   

Несовершеннолетняя любительница селфи сорвалась с обрыва

Инцидент произошел в Чугуеве.


// Facebook

Местную 13-летнюю девушку спас военный патруль Харьковского зонального отдела ВСП, сообщили в региональном медиацентре Минобороны в Харькове.

Начальник патруля услышал, как возле глубокого обрыва группа подростков зовет на помощь.

Оказалось, из подруга при попытке сделать селфи оступилась и упала вниз.

Военные сразу оцепили место падения и эвакуировали детей в безопасное место.

Затем солдаты спустились на дно обрыва и нашли девушку, которая не могла самостоятельно передвигаться. Они на руках вынесли пострадавшую наверх и передали медсестре отделения ВСП. Подростку оказали первую медицинскую помощь до прибытия кареты скорой помощи.

За свои действия военнослужащие получили благодарность своего руководства.

Тэги:  селфи, упала с обрыва, патруль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.05 ЖКХ Возле Дворца бракосочетаний в Харькове появилось платье для селфи   10.07 Культура и Туризм Гигантская клумба на Университетской горке в Харькове   06.07 Общество Зеркальные лабиринты и гигантская клумба - новые места для селфи в центре Харькова
 
 

Видео

Геннадий Кернес после суда: Геращенко - это тот человек, который это все придумал
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 