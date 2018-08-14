14.08.2018 14:29

Харьковские СБУ-шники блокировали незаконный сбыт оружия на Днепропетровщине

Правоохранители задержали злоумышленника, который торговал оружием и снарядами на на территории Днепропетровской и Донецкой областей.



// СБУ

Оперативники Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали два факта продажи жителем Днепропетровщины семи гранат РГД-5 и Ф-1, пяти гранатометов РПГ-22 и РПГ-26 и почти полторы тысячи патронов к автомату Калашникова.

Правоохранители задержали торговца оружием в одном из населенных пунктов Днепропетровской области после незаконной реализации средств поражения.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.