Харьковские СБУ-шники блокировали незаконный сбыт оружия на Днепропетровщине

Правоохранители задержали злоумышленника, который торговал оружием и снарядами на на территории Днепропетровской и Донецкой областей.
Оперативники Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали два факта продажи жителем Днепропетровщины семи гранат РГД-5 и Ф-1, пяти гранатометов РПГ-22 и РПГ-26 и почти полторы тысячи патронов к автомату Калашникова.
Правоохранители задержали торговца оружием в одном из населенных пунктов Днепропетровской области после незаконной реализации средств поражения.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
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Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
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