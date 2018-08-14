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14.08.2018  16:00   

Студент из Туркменистана проводил учебное время в киоске с шаурмой

Правоохранители продолжают проводить рейды по выявлению нарушений при реализации шаурмы и другого фастфуда.


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Так, 13 августа в Холодногорском районе полицейские проверили работу торгового киоска, владельцем которого является гражданин Украины. Санитарные документы о происхождении мяса отсутствовали. Данный объект вообще не соответствовал санитарным нормам и правилам торгового обслуживания населения. В отношении правонарушителя составлен протокол по ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На Привокзальной площади полицейские проинспектировали работу еще одного киоска по продаже шаурмы. Проверка показала отсутствие разрешительных документов на размещение объекта фастфуда. Информацию о регистрации ФЛП и о происхождении мяса реализатор предоставить не смог. Кроме того, торговля в киоске осуществлялась в антисанитарных условиях. Гражданин Туркменистана, продававший шаурму, вообще не имел права работать в киоске, так как прибыл в Украину по студенческой визе для обучения. Поэтому своими действиями парень нарушил миграционное законодательство нашего государства. Он был доставлен в ГУДМС в Харьковской области, для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.203 КУоАП.

В настоящее время устанавливаются данные владельца торгового заведения и решается вопрос о составлении протокола по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью). Он также будет привлечен к административной ответственности по ст. 204 (нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов).

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  шаурма, рейд, полиция, харьков
 
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