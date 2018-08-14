В Журавлевском гидропарке утонул мужчина

Тело погибшего мужчины достали из воды водолазы аварийно-спасательного отряда.
ЧП произошло вечером 13 августа на территории Журавлевского гидропарка по улице Героев Труда, 2.
Чрезвычайщикам сообщили, что 23-летний мужчина вечером пошел купаться в одиночку. Его товарищи не сразу сообразили, что он долго не выходит из воды. А когда пошли его искать, поняли, что, скорее всего, он утонул.
Сразу после сообщения на место происшествия была направлена группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения. Водолазы обследовали дно водоема и обнаружили погибшего на глубине 5 м и на расстоянии 20 м от берега. Его тело достали из воды и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следственные органы.
В поисковых водолазных работах были задействованы 9 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.
Как отметили в ведомстве, с начала 2018 на водоемах Харьковщины утонуло 20 человек, 3 из которых дети.
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: