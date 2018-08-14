Главная Новости Криминал и происшествия В Журавлевском гидропарке утонул мужчина
14.08.2018  18:23   

В Журавлевском гидропарке утонул мужчина

Тело погибшего мужчины достали из воды водолазы аварийно-спасательного отряда.


// ГСЧС

ЧП произошло вечером 13 августа на территории Журавлевского гидропарка по улице Героев Труда, 2.

Чрезвычайщикам сообщили, что 23-летний мужчина вечером пошел купаться в одиночку. Его товарищи не сразу сообразили, что он долго не выходит из воды. А когда пошли его искать, поняли, что, скорее всего, он утонул.

Сразу после сообщения на место происшествия была направлена ​​группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения. Водолазы обследовали дно водоема и обнаружили погибшего на глубине 5 м и на расстоянии 20 м от берега. Его тело достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следственные органы.

В поисковых водолазных работах были задействованы 9 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.

Как отметили в ведомстве, с начала 2018 на водоемах Харьковщины утонуло 20 человек, 3 из которых дети.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  утонул, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 Криминал и происшествия Море вынесло на берег тело пропавшего харьковского студента 07.08 Криминал и происшествия Мужчина утонул на глазах у людей, пытаясь переплыть пруд (ФОТО) 06.08 Власть С начала купального сезона на Харьковщине вода унесла жизни 11 человек
 
 

Видео

В 607 микрорайоне Харькова строят огромный спортивный многофункциональный стадион
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 