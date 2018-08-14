14.08.2018 18:23

В Журавлевском гидропарке утонул мужчина

Тело погибшего мужчины достали из воды водолазы аварийно-спасательного отряда.



// ГСЧС

ЧП произошло вечером 13 августа на территории Журавлевского гидропарка по улице Героев Труда, 2.



Чрезвычайщикам сообщили, что 23-летний мужчина вечером пошел купаться в одиночку. Его товарищи не сразу сообразили, что он долго не выходит из воды. А когда пошли его искать, поняли, что, скорее всего, он утонул.



Сразу после сообщения на место происшествия была направлена ​​группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения. Водолазы обследовали дно водоема и обнаружили погибшего на глубине 5 м и на расстоянии 20 м от берега. Его тело достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следственные органы.



В поисковых водолазных работах были задействованы 9 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.

Как отметили в ведомстве, с начала 2018 на водоемах Харьковщины утонуло 20 человек, 3 из которых дети.