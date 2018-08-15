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15.08.2018  11:28   

У матери-неряхи забрали двух малолетних детей

Двоих детей, проживавших в ненадлежащих условиях, изъяли полицейские совместно с сотрудниками социальных служб.


// Патрульная полиция

14 августа патрульные получили вызов на улицу Тархова о ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за детьми.

В квартире по указанному адресу правоохранители увидели 2-летнюю девочку и 1-летнего мальчика, которые проживали в помещении непригодном для жизни детей.

Патрульные вызвали сотрудникой ювенальной превенции, Службы по делам детей и Центра социальных служб Индустриального района. Детей госпитализировали в больницу.

На 27-летнюю мать патрульные составили материалы по ч.1 ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Дальше детьми займутся соответствующие социальные службы.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дети, полиция, харьков
 
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