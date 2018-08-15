У матери-неряхи забрали двух малолетних детей

Двоих детей, проживавших в ненадлежащих условиях, изъяли полицейские совместно с сотрудниками социальных служб.
14 августа патрульные получили вызов на улицу Тархова о ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за детьми.
В квартире по указанному адресу правоохранители увидели 2-летнюю девочку и 1-летнего мальчика, которые проживали в помещении непригодном для жизни детей.
Патрульные вызвали сотрудникой ювенальной превенции, Службы по делам детей и Центра социальных служб Индустриального района. Детей госпитализировали в больницу.
На 27-летнюю мать патрульные составили материалы по ч.1 ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».
Дальше детьми займутся соответствующие социальные службы.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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