15.08.2018 13:01

Под Харьковом автомобиль влетел в остановку: пострадали две женщины

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 14 августа в селе Пересечное Дергачевского района.



// Нацполиция

На улице Сумской Шлях водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.



В результате аварии пострадала 47-летняя жительница села Пересечное в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра госпитализирована ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также в больницу была доставлена ​​ее 47-летняя односельчанка, которая получила травму нижних конечностей.



Водитель ВАЗа бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Полицейские установили его личность – им оказался 34-летний мужчина . В настоящее время принимаются меры по доставке нарушителя в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.



Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.