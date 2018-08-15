Под Харьковом автомобиль влетел в остановку: пострадали две женщины

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 14 августа в селе Пересечное Дергачевского района.
На улице Сумской Шлях водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.
В результате аварии пострадала 47-летняя жительница села Пересечное в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также в больницу была доставлена ее 47-летняя односельчанка, которая получила травму нижних конечностей.
Водитель ВАЗа бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Полицейские установили его личность – им оказался 34-летний мужчина . В настоящее время принимаются меры по доставке нарушителя в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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