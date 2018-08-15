15.08.2018 14:01

Житель Харьковщины спьяну «заминировал» местную полицию

«Телефонного террориста» быстро вычислили и задержали.



// Нацполиция

14 августа около 17:05 в службу «102» поступило сообщение о заминировании Змиевского отдела полиции.



Для проверки информации правоохранители осмотрели почти 2000 кв. метров помещений административного здания и прилегающей территории, эвакуировали 20 человек.



Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Полицейские быстро вычислили «шутника». Ин оказался 48-летний житель села Лиман Змиевского района, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

У злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого был осуществлено сообщение о ложном заминировании.



В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.



Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.