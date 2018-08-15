Житель Харьковщины спьяну «заминировал» местную полицию

«Телефонного террориста» быстро вычислили и задержали.
14 августа около 17:05 в службу «102» поступило сообщение о заминировании Змиевского отдела полиции.
Для проверки информации правоохранители осмотрели почти 2000 кв. метров помещений административного здания и прилегающей территории, эвакуировали 20 человек.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Полицейские быстро вычислили «шутника». Ин оказался 48-летний житель села Лиман Змиевского района, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
У злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого был осуществлено сообщение о ложном заминировании.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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