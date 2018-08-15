15.08.2018 14:19

Житель Журавлевки выращивал «травку» у дома (ФОТО)

В Харькове на улице Наумовской найден любитель наркотиков, растивший каннабис



hk.npu.gov.ua

Полицейские изъяли наркотические растения у 38-летнего ранее судимого местного жителя.



В ходе санкционированного обыска частного дома злоумышленника на улице Наумовской работники Киевского отдела полиции обнаружили и изъяли во дворе более 50 кустов наркосодержащего растения.

Как выяснилось, мужчина выращивал наркотики для собственных нужд.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.