На трамвайных путях столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около половины девятого утра 15 августа в районе дома 181/1 по Московскому проспекту.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Daewoo Matiz при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat Doblo, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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