15.08.2018 14:34

На трамвайных путях столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около половины девятого утра 15 августа в районе дома 181/1 по Московскому проспекту.



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Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Daewoo Matiz при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat Doblo, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.