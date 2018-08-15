Главная Новости Криминал и происшествия На трамвайных путях столкнулись две иномарки (ФОТО)
15.08.2018  14:34   

На трамвайных путях столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около половины девятого утра 15 августа в районе дома 181/1 по Московскому проспекту.


// Facebook

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Daewoo Matiz при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat Doblo, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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