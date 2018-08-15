15.08.2018 19:16

Игорь Терехов назвал возможные причины взрыва газа в доме по улице Танкопия, 11/2

Напомним, взрыв произошел в субботу, 11 августа. В результате там вырвало стальную дверь в подъезде и выбило все окна.



hk.npu.gov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил:

«Это очень серьезный был взрыв. И по поручению Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, все наши службы очень четко отработали. Сегодня там устанавливается причина, почему произошел этот взрыв. Есть разные мнения, есть разные службы. Одни службы говорят что это скопление газа, другие говорят что это не сколпление газа, а что-то другое. Кроме того, очень серьезное опасение есть у наших электриков, потому что они говорят, что кто-то отматывал счетчик и заземление бросил на газовую трубу. Поэтому сегодня газовики в полном обьеме работают, очень многие квартиры уже подключены. То где были выбиты стекла, испорчены двери, сегодня силами наших комунальных служб восстанавливается.»

Напомним, что взрыв бытового газа произошел 11 августа по ул.Танкопия, 11/2 в Харькове. Он был такой силы, что повылетали решетки на окнах, разбиты стекла в близлежащих домах. Идет расследование.