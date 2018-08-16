Главная Новости Криминал и происшествия В столкновении на Салтовке пострадал 11-летний ребенок (ФОТО)
16.08.2018  10:35   

В столкновении на Салтовке пострадал 11-летний ребенок (ФОТО)

Авария произошла около шести часов утра 16 августа на улице Гвардейцев Широнинцев, 24.


// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль «Nissan» и автомобиль «Ford».

Медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля «Ford» и 11-летнего пассажира автомобиля «Nissan».

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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