В столкновении на Салтовке пострадал 11-летний ребенок (ФОТО)

Авария произошла около шести часов утра 16 августа на улице Гвардейцев Широнинцев, 24.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль «Nissan» и автомобиль «Ford».
Медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля «Ford» и 11-летнего пассажира автомобиля «Nissan».
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: