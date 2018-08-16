Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)
16.08.2018  11:15   

На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

В столкновении двух легковушек пострадала женщина-пассажир.


// Патрульная полиция

Авария произошла 16 августа около шести часов утра на проспекте Архитектора Алешина, 7.

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль ВАЗ-21063 и автомобиль Lifan.

Медики госпитализировали пассажирку автомобиля ВАЗ в больницу.

Обстоятельств ДТП установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.08 Криминал и происшествия В центре Харькова мотоциклист не увернулся от трактора 16.08 Криминал и происшествия В столкновении на Салтовке пострадал 11-летний ребенок (ФОТО) 15.08 Криминал и происшествия На трамвайных путях столкнулись две иномарки (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков готов к отопительному сезону на 87%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 