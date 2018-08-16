На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

В столкновении двух легковушек пострадала женщина-пассажир.
Авария произошла 16 августа около шести часов утра на проспекте Архитектора Алешина, 7.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль ВАЗ-21063 и автомобиль Lifan.
Медики госпитализировали пассажирку автомобиля ВАЗ в больницу.
Обстоятельств ДТП установит следственно-оперативная группа.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: