Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова мотоциклист не увернулся от трактора
16.08.2018  11:25   

В центре Харькова мотоциклист не увернулся от трактора

Пострадавшего водителя мотоцикла медики госпитализировали еще до приезда патрульных.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло около пяти часов вечера 15 августа на Клочковском спуске, 41.

По предварительной информации, участниками столкновения стал трактор и жвигавшийся за ним мотоцикл.

Окончательные причины дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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