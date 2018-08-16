В центре Харькова мотоциклист не увернулся от трактора

Пострадавшего водителя мотоцикла медики госпитализировали еще до приезда патрульных.
Столкновение произошло около пяти часов вечера 15 августа на Клочковском спуске, 41.
По предварительной информации, участниками столкновения стал трактор и жвигавшийся за ним мотоцикл.
Окончательные причины дорожно-транспортного происшествия установит следственно-оперативная группа.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: