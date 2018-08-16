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16.08.2018  13:31   

Мужчина попал под поезд на харьковской станции и отделался легким испугом

ЧП произошло сегодня рано утром на станции «Новая Бавария».


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Чудеса случаются: поезд сбил мужчину, и тот отделался незначительными повреждениями. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел около 6.40 утра 16 августа на железнодорожной станции ​​«Новая Бавария».

50-летний мужчина неосторожно переходил пути и был сбит поездом.

Прибывшие на место и медики госпитализировали мужчину в больницу скорой и неотложной помощи для наблюдения.
 

Тэги:  попал под поезд, метро, харьков
 
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