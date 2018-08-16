Мужчина попал под поезд на харьковской станции и отделался легким испугом

ЧП произошло сегодня рано утром на станции «Новая Бавария».
Чудеса случаются: поезд сбил мужчину, и тот отделался незначительными повреждениями. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел около 6.40 утра 16 августа на железнодорожной станции «Новая Бавария».
50-летний мужчина неосторожно переходил пути и был сбит поездом.
Прибывшие на место и медики госпитализировали мужчину в больницу скорой и неотложной помощи для наблюдения.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: