16.08.2018 13:31

Мужчина попал под поезд на харьковской станции и отделался легким испугом

ЧП произошло сегодня рано утром на станции «Новая Бавария».



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Чудеса случаются: поезд сбил мужчину, и тот отделался незначительными повреждениями. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Инцидент произошел около 6.40 утра 16 августа на железнодорожной станции ​​«Новая Бавария».

50-летний мужчина неосторожно переходил пути и был сбит поездом.

Прибывшие на место и медики госпитализировали мужчину в больницу скорой и неотложной помощи для наблюдения.

