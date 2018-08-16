16.08.2018 13:19

Пропала 25-летняя девушка (ФОТО)

В Харькове две недели не могут найти молодую женщину



Пропала 25-летняя девушка (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Индустриального отдела устанавливают местонахождение Анны Мелешко, 1993 года рождения.

Девушка 30 июля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные.



Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить ее в Индустриальный отдел полиции по телефонам: 102, (0572)93-50-64, 067-375-41-06 или другим удобным способом.

