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16.08.2018  13:19   

Пропала 25-летняя девушка (ФОТО)

В Харькове две недели не могут найти молодую женщину


Пропала 25-летняя девушка (ФОТО)

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Индустриального отдела устанавливают местонахождение Анны Мелешко, 1993 года рождения.

Девушка 30 июля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить ее в Индустриальный отдел полиции по телефонам: 102, (0572)93-50-64, 067-375-41-06 или другим удобным способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропала, девушка, харьков
 
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