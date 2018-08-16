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16.08.2018  13:47   

Женщина напилась, поссорилась и быстро расправилась с собутыльником (ФОТО)

Тело убитого нашла его сестра


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел полиции обратилась 44-летняя жительница села Борки.

Она сообщила, что обнаружила в квартире тело своего 50-летнего брата.

Мотивом совершения тяжкого преступления стала бытовая ссора, которая возникла во время совместного употребления алкоголя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. Он обнаружил на теле мужчины колото-резаное ранение в области грудной клетки.

Полицейские выяснили, что потерпевший по месту своего проживания распивал спиртные напитки вместе с 37-летней местной жительницей. Во время застолья они поссорились.

Женщина схватила кухонный нож со стола и ударил хозяина квартиры в грудь. От тяжелого ранения мужчина погиб на месте.

Вещественные доказательства изъяты.

По словам и.о. начальника Змиевского ОП Романа Горбунова, сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнице меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  преступление, убийство, харьков, пьянство, нож
 
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