Женщина напилась, поссорилась и быстро расправилась с собутыльником (ФОТО)

Тело убитого нашла его сестра
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел полиции обратилась 44-летняя жительница села Борки.
Она сообщила, что обнаружила в квартире тело своего 50-летнего брата.
Мотивом совершения тяжкого преступления стала бытовая ссора, которая возникла во время совместного употребления алкоголя.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. Он обнаружил на теле мужчины колото-резаное ранение в области грудной клетки.
Полицейские выяснили, что потерпевший по месту своего проживания распивал спиртные напитки вместе с 37-летней местной жительницей. Во время застолья они поссорились.
Женщина схватила кухонный нож со стола и ударил хозяина квартиры в грудь. От тяжелого ранения мужчина погиб на месте.
Вещественные доказательства изъяты.
По словам и.о. начальника Змиевского ОП Романа Горбунова, сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Следователем направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнице меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
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