16.08.2018 14:19

В Харькове вор, «обчищая» квартиру, разбудил хозяина и был пойман (ФОТО)

Вор оказался еще и грабителем, которого разыскивали полицейские Первой столицы



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Шевченковский отдел поступило сообщение о том, что из квартиры дома по улице Тринклера неизвестный похитил деньги и личные вещи хозяина.



Заявитель рассказал, что 12 августа около 06-00 он проснулся от того, что услышал присутствие в квартире постороннего лица.

В одной из комнат он увидел неизвестного мужчину. Заметив хозяина, вор выпрыгнул в окно, прихватив кошелек потерпевшего.



Мужчина сразу вызвал полицию и вместе с правоохранителями отправился на поиски вора. В течение нескольких часов злоумышленник был задержан. выяснилось, ранее неоднократно судимый злоумышленник находился в розыске за совершение разбойного нападения в одном из районов города.



В ходе досудебного расследования установлено, что 22-летний подозреваемый разыскивается за совершение разбойного нападения на территории Харькова. Также, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он находится под стражей.



Следствие продолжается.