В Харькове пропал 80-летний дедушка (ФОТО)

Пятый месяц не появлялся в родных местах Евгений Курило
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Индустриального отдела устанавливают местонахождение Евгения Курило, 1938 года рождения.
Мужчина в апреле покинул место проживания и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения.
Мужчина без постоянного места жительства, может находиться в лесополосах, вокзалах, на улице.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальный отдел полиции по телефонам: 102, (0572)93-50-64, 067-375-41-06 или другим удобным способом.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: