16.08.2018 15:17

В Харькове пропал 80-летний дедушка (ФОТО)

Пятый месяц не появлялся в родных местах Евгений Курило



В Харькове пропал 80-летний дедушка (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Индустриального отдела устанавливают местонахождение Евгения Курило, 1938 года рождения.

Мужчина в апреле покинул место проживания и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения.



Мужчина без постоянного места жительства, может находиться в лесополосах, вокзалах, на улице.



Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальный отдел полиции по телефонам: 102, (0572)93-50-64, 067-375-41-06 или другим удобным способом.