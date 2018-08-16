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16.08.2018  15:17   

В Харькове пропал 80-летний дедушка (ФОТО)

Пятый месяц не появлялся в родных местах Евгений Курило


В Харькове пропал 80-летний дедушка (ФОТО)

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Индустриального отдела устанавливают местонахождение Евгения Курило, 1938 года рождения.

Мужчина в апреле покинул место проживания и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения.

Мужчина без постоянного места жительства, может находиться в лесополосах, вокзалах, на улице.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальный отдел полиции по телефонам: 102, (0572)93-50-64, 067-375-41-06 или другим удобным способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропал, дедушка, харьков
 
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