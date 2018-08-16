16.08.2018 15:46

Пограничники не дали харьковчанину протащить через границу 6 кг наркотиков

Мужчине грозит срок до 12 лет тюремного заключения



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Как сообщает Прокуратура Харьковской области, в Дергачевскмий районный суд направлен обвинительный акт в отношении 57-летнего харьковчанина, по факту попытки контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах и незаконной перевозки наркотиков (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

В июне мужчина пытался перевезти из Украины в Российской Федерации почти 6 кг каннабиса.

Его задержали поздно вечером на автомобильном пункте пропуска "Гоптовка".



Наркотики нашли в автомобиле "Daewoo Lanos", за рулем которого человек и пытался пересечь государственную границу.



Каннабис был расфасован в 46 пакетов, которые злоумышленник спрятал под капотом машины.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.



Мужчина свою вину не признает и не сотрудничает со следствием.



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.