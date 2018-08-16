Главная Новости Криминал и происшествия Пограничники не дали харьковчанину протащить через границу 6 кг наркотиков
16.08.2018  15:46   

Пограничники не дали харьковчанину протащить через границу 6 кг наркотиков

Мужчине грозит срок до 12 лет тюремного заключения


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Как сообщает Прокуратура Харьковской области,  в Дергачевскмий районный суд направлен обвинительный акт в отношении 57-летнего харьковчанина, по факту попытки контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах и незаконной перевозки наркотиков (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст.  307 УК Украины).

В июне мужчина пытался перевезти из Украины в Российской Федерации почти 6 кг каннабиса. 

Его задержали поздно вечером на автомобильном пункте пропуска "Гоптовка".
 
 Наркотики нашли в автомобиле "Daewoo Lanos", за рулем которого человек и пытался пересечь государственную границу.
 
 Каннабис был расфасован в 46 пакетов, которые злоумышленник спрятал под капотом машины.
 
 Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
 
 Мужчина свою вину не признает и не сотрудничает со следствием.
 
 Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  преступник, задержание, харьков, граница, гоптовка, наркотики, обвинение, суд
 
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