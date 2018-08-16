Пограничники не дали харьковчанину протащить через границу 6 кг наркотиков

Мужчине грозит срок до 12 лет тюремного заключения
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, в Дергачевскмий районный суд направлен обвинительный акт в отношении 57-летнего харьковчанина, по факту попытки контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах и незаконной перевозки наркотиков (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины).
В июне мужчина пытался перевезти из Украины в Российской Федерации почти 6 кг каннабиса.
Его задержали поздно вечером на автомобильном пункте пропуска "Гоптовка".
Наркотики нашли в автомобиле "Daewoo Lanos", за рулем которого человек и пытался пересечь государственную границу.
Каннабис был расфасован в 46 пакетов, которые злоумышленник спрятал под капотом машины.
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
Мужчина свою вину не признает и не сотрудничает со следствием.
Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: