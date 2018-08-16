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16.08.2018  16:18   

Мужчина «погорел» на взятке следователю (ФОТО)

Прокуратура объявила подозрение мужчине, который пытался вернуть арестованное авто, дав взятку следователю


khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура области и ГУ Нацполиции  Близнюковским отделом Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 21-летнему местному жителю по ч. 3 ст.  369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

 «Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый вчера, 15 августа, в служебном кабинете предложил и предоставил следователю полиции 2 тыс. Грн.  неправомерной выгоды.  За эти средства он пытался вернуть в собственность автомобиль, арестован в рамках другого уголовного производства », - рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед.
 
 Мужчину, который пытался «подкупить» полицейского, задержали «на горячем».  В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
 Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков, следователь
 
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