Мужчина «погорел» на взятке следователю (ФОТО)

Прокуратура объявила подозрение мужчине, который пытался вернуть арестованное авто, дав взятку следователю
Как сообщает Прокуратура области и ГУ Нацполиции Близнюковским отделом Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 21-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).
«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый вчера, 15 августа, в служебном кабинете предложил и предоставил следователю полиции 2 тыс. Грн. неправомерной выгоды. За эти средства он пытался вернуть в собственность автомобиль, арестован в рамках другого уголовного производства », - рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед.
Мужчину, который пытался «подкупить» полицейского, задержали «на горячем». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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