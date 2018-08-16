В Харкове мужчина внезапно напал на полицейского

Случай произошел во время проверки документов у неадекватного прохожего.
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время проверки документов злоумышленник неожиданно набросился на работника полиции и пытался нанести ему телесные повреждения.
Происшествие случилось 15 августа около 13:00 в Основянском районе Харькова. Во время патрулирования территории автовокзала полицейские заметили гражданина, который был пьян и нарушал общественный порядок.
При проверке документов у 36-летнего мужчины, тот начал сопротивляться полицейскому, вести себя агрессивно, пытался причинить телесные повреждения и порвал форменную одежду.
Правонарушитель был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Следователи квалифицировали его действия по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
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