Главная Новости Криминал и происшествия В Харкове мужчина внезапно напал на полицейского
16.08.2018  17:16   

В Харкове мужчина внезапно напал на полицейского

Случай произошел во время проверки документов у неадекватного прохожего.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, во время проверки документов злоумышленник неожиданно набросился на работника полиции и пытался нанести ему телесные повреждения.

Происшествие случилось 15 августа около 13:00 в Основянском районе Харькова. Во время патрулирования территории автовокзала полицейские заметили гражданина, который был пьян и нарушал общественный порядок.

При проверке документов у 36-летнего мужчины, тот начал сопротивляться полицейскому, вести себя агрессивно, пытался причинить телесные повреждения и порвал форменную одежду.

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Следователи квалифицировали его действия по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  нападение, харьков, полицейский
 
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