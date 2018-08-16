Кровь на асфальте: возле Коммунального рынка женщина попала под такси

Авария произошла около девяти часов утра в районе дома 115 по улице Ньютона.
Водитель автомобиля Lanos совершил наезд на женщину-пешехода, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: