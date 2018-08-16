Главная Новости Криминал и происшествия Кровь на асфальте: возле Коммунального рынка женщина попала под такси
16.08.2018  16:33   

Кровь на асфальте: возле Коммунального рынка женщина попала под такси

Авария произошла около девяти часов утра в районе дома 115 по улице Ньютона.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Lanos совершил наезд на женщину-пешехода, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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