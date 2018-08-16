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16.08.2018  17:48   

В Харькове пропал 16-летний подросток (ФОТО)


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Владислава Ляпина, 2002 года рождения.

Парень 13 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие  русые, глаза голубые.

Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в дежурную часть Индустриального отдела полиции по телефону: 102, (057) 93-31-15 или иным доступным способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропал, подросток, харьков
 
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