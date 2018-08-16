В Харькове пропал 16-летний подросток (ФОТО)

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Владислава Ляпина, 2002 года рождения.
Парень 13 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза голубые.
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в дежурную часть Индустриального отдела полиции по телефону: 102, (057) 93-31-15 или иным доступным способом.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: