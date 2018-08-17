Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пассажир упал на рельсы метро
17.08.2018  10:15   

В Харькове пассажир упал на рельсы метро

ИНцидент произошел около половины девятого вечера 16 августа на станции «Проспект Гагарина».


// Facebook
Мужчина по собственной неосторожности упал на путь, сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.

С контактного рельса было снято напряжение. Сотрудники метрополитена помогли пасажиру подняяться на платформу.

«Сбоя графика движения поездов не было», – сообщили в метрополитене.
Тэги:  упал на рельсы, метро, харьков
 
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