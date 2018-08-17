17.08.2018 11:25

Мужчину насмерть сбила электричка под Харьковом (Обновлено)

Выясняются причины, по которым мужчина оказался на рельсах.



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ЧП произошло 16 августа на железнодорожной станции «Краснопавловка» Лозовского района.

«В 21:41 пригородным электропоездом сообщением «Харьков-Лозовая» был смертельно травмирован мужчина 1984 года рождения, который по неизвестным причинам оказался на рельсах», – сообщили в оперативной сводке ХОГА.

От полученных травм 34-летний житель поселка Краснопавловка погиб, – подтвердили в пресс-службе Нацполиции.



Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Лозовского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



Движение на железной дороге не задерживалось.