17.08.2018 11:32

На харьковских рынках вычисляют нелегалов-иностранцев

Участковые офицеры Киевского отдела полиции обнаружили трех иностранцев, проживавших и работавших в городе нелегально.



// Нацполиция

В ходе профилактического рейда на одном из рынков Харькова сотрудники полиции обнаружили 24-летнего гражданина Туркменистана и 37-летнего гражданина Нигерии, которые работали грузчиками, а также реализатора - 32-летнего гражданина Узбекистана. Все трое мужчин проживали и работали без документов, предоставляющих право пребывания на территории государства.



В настоящее время они переданы сотрудникам миграционной службы.



В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.