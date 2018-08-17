На харьковских рынках вычисляют нелегалов-иностранцев

Участковые офицеры Киевского отдела полиции обнаружили трех иностранцев, проживавших и работавших в городе нелегально.
В ходе профилактического рейда на одном из рынков Харькова сотрудники полиции обнаружили 24-летнего гражданина Туркменистана и 37-летнего гражданина Нигерии, которые работали грузчиками, а также реализатора - 32-летнего гражданина Узбекистана. Все трое мужчин проживали и работали без документов, предоставляющих право пребывания на территории государства.
В настоящее время они переданы сотрудникам миграционной службы.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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