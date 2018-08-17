17.08.2018 12:19

Кровавая драма на детской площадке (ФОТО)

В Харькове на улице Фонвизина чуть не убили мужчину



24tv.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по прибытии на место присшествия на улице Фонвизина, следственно-оперативная группа установила, что 36-летний пострадавший вместе с женой и ее подругой с ребенком шли домой и остановились на детской площадке.

К ним подошел неизвестный.

Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область шеи. После совершения преступления преступник ушел в неизвестном направлении.



Пострадавший был доставлен в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.



16 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали за совершение преступления 41-летнего харьковчанина.



Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.