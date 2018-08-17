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17.08.2018  13:18   

Стали известны причины падения мужчины на эскалаторе харьковского метро

За прошедшие сутки в харьковском метрополитене произошло три ЧП


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Как информирует страница Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Фейсбук, пассажир упал на эскалаторе из-за потери созания. 

А мужчина оказавшийся на рельсах, рухнул на них, так как был пьян. 

Кроме того,  вчера вечером, как было объявлено, по "техническим причинам" на десять минут было остановлено движение по "старой" линии метро. 

Напомним, что  в 11 ч.  16 мин.  в службу "103" поступил вызов по поводу "падения на эскалаторе"на станции Университет мужчины 67 лет,
 А в 20 час.  37 мин. поступил вызов на станцию ​​"Проспект Гагарина", по поводу: падение 62-летнего мужчины на рельсы.

Источник:   Центра экстренной медицинской помощи
 Тэги:  метро, харьков, чп
 
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