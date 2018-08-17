Стали известны причины падения мужчины на эскалаторе харьковского метро

За прошедшие сутки в харьковском метрополитене произошло три ЧП
Как информирует страница Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Фейсбук, пассажир упал на эскалаторе из-за потери созания.
А мужчина оказавшийся на рельсах, рухнул на них, так как был пьян.
Кроме того, вчера вечером, как было объявлено, по "техническим причинам" на десять минут было остановлено движение по "старой" линии метро.
Напомним, что в 11 ч. 16 мин. в службу "103" поступил вызов по поводу "падения на эскалаторе"на станции Университет мужчины 67 лет,
А в 20 час. 37 мин. поступил вызов на станцию "Проспект Гагарина", по поводу: падение 62-летнего мужчины на рельсы.
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
ветер: