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17.08.2018  12:57   

Харьковские спасатели ликвидировали 21 возгорание в экосистемах

За последние сутки спасатели Харьковского гарнизона ДСНС 21 раз выезжали на тушение сухой травы, мусора и лесной подстилки: 13 пожаров возникло в пределах области, 2 из которых на территории лесничеств, и 8 возгораний пожарные преодолели в Харькове.


фото http://kharkiv.dsns.gov.ua

Суммарная площадь пожаров превышает 5000 м². Все они были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Помните, что сейчас на Харьковщине объявлен высший уровень пожарной опасности. А это значит, что даже маленькая искорка может стать причиной большой беды.

Тэги:  пожар. экосистема, гарнизон, харьков
 
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