Харьковские спасатели ликвидировали 21 возгорание в экосистемах

За последние сутки спасатели Харьковского гарнизона ДСНС 21 раз выезжали на тушение сухой травы, мусора и лесной подстилки: 13 пожаров возникло в пределах области, 2 из которых на территории лесничеств, и 8 возгораний пожарные преодолели в Харькове.
Суммарная площадь пожаров превышает 5000 м². Все они были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Помните, что сейчас на Харьковщине объявлен высший уровень пожарной опасности. А это значит, что даже маленькая искорка может стать причиной большой беды.
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
ветер: