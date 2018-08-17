17.08.2018 12:57

Харьковские спасатели ликвидировали 21 возгорание в экосистемах

За последние сутки спасатели Харьковского гарнизона ДСНС 21 раз выезжали на тушение сухой травы, мусора и лесной подстилки: 13 пожаров возникло в пределах области, 2 из которых на территории лесничеств, и 8 возгораний пожарные преодолели в Харькове.



фото http://kharkiv.dsns.gov.ua

Суммарная площадь пожаров превышает 5000 м². Все они были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Помните, что сейчас на Харьковщине объявлен высший уровень пожарной опасности. А это значит, что даже маленькая искорка может стать причиной большой беды.