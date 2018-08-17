Водитель, погубивший четырех пассажиров, сядет на девять лет (ФОТО)

Такой приговор вынес Коломакский районный суд
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, приговором Коломакского районного суда 45-летний житель Кременчуга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, мужчину осудили на 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
Напомним, авария произошла 19 апреля 2017 в Коломацком районе области.
Водитель микроавтобуса Mercedez, совершавший пассажирскую перевозку из г.. Кременчуга Полтавской области в Харьков, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.
В результате происшествия погибли 4 пассажира автобуса (2 женщины и 2 мужчины), еще два человека получили тяжелые и средней степени тяжести телесные повреждения.
Прокуроры доказали в суде, что водитель Mercedez в условиях плохой видимости из-за сильного снегопада пошел на обгон авто, которое ехало впереди.
При этом он не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение.
В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав водителя выплатить в их пользу около 1 400 000 грн.
Сейчас приговор суда не вступил в силу так продолжается время на апелляционное обжалование.
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