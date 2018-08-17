17.08.2018 13:48

Водитель, погубивший четырех пассажиров, сядет на девять лет (ФОТО)

Такой приговор вынес Коломакский районный суд



khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, приговором Коломакского районного суда 45-летний житель Кременчуга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, мужчину осудили на 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.



Напомним, авария произошла 19 апреля 2017 в Коломацком районе области.

Водитель микроавтобуса Mercedez, совершавший пассажирскую перевозку из г.. Кременчуга Полтавской области в Харьков, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

В результате происшествия погибли 4 пассажира автобуса (2 женщины и 2 мужчины), еще два человека получили тяжелые и средней степени тяжести телесные повреждения.



Прокуроры доказали в суде, что водитель Mercedez в условиях плохой видимости из-за сильного снегопада пошел на обгон авто, которое ехало впереди.

При этом он не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение.

В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал.



Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав водителя выплатить в их пользу около 1 400 000 грн.



Сейчас приговор суда не вступил в силу так продолжается время на апелляционное обжалование.