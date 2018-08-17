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17.08.2018  13:48   

Водитель, погубивший четырех пассажиров, сядет на девять лет (ФОТО)

Такой приговор вынес Коломакский районный суд


khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области,  приговором Коломакского районного суда 45-летний житель Кременчуга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.  286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, мужчину осудили на 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
 
Напомним, авария произошла 19 апреля 2017 в Коломацком районе области. 

Водитель микроавтобуса Mercedez, совершавший пассажирскую перевозку из г.. Кременчуга Полтавской области в Харьков, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. 

В результате происшествия погибли 4 пассажира автобуса (2 женщины и 2 мужчины), еще два человека получили тяжелые и средней степени тяжести телесные повреждения.
 
Прокуроры доказали в суде, что водитель Mercedez в условиях плохой видимости из-за сильного снегопада пошел на обгон авто, которое ехало впереди. 

При этом он не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение.

В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал.
 
 Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав водителя выплатить в их пользу около 1 400 000 грн.
 
 Сейчас приговор суда не вступил в силу так продолжается время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков, смерть, суд, гибель
 
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