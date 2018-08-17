17.08.2018 14:18

Задержан преступник, ограбивший пенсионера

Завладеть чужим имуществом решил 37-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом.



hk.npu.gov.ua

В дежурную часть Харьковского отдела полиции позвонил 68-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице возле продуктового магазина неизвестный выхватил из кармана около 200 гривен и скрылся.



В результате принятых мер работники сектора криминальной полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался безработный 37-летний житель поселка Безлюдовка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Свой поступок подозреваемый объяснил тяжелым материальным положением.



Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украини. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.



Следственные действия продолжаются.