Задержан преступник, ограбивший пенсионера

Завладеть чужим имуществом решил 37-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом.
В дежурную часть Харьковского отдела полиции позвонил 68-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице возле продуктового магазина неизвестный выхватил из кармана около 200 гривен и скрылся.
В результате принятых мер работники сектора криминальной полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался безработный 37-летний житель поселка Безлюдовка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Свой поступок подозреваемый объяснил тяжелым материальным положением.
Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украини. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
Следственные действия продолжаются.
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
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