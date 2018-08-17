17.08.2018 15:19

Водитель скутера не смог увернуться от бетонной конструкции

Всего за сутки в Харькове и области произошло 45 ДТП



//facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 августа в 19-13 в поселке Новая Водолага 48-летний водитель скутера не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной конструкцией водоотвода, вследствие чего упал.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями был доставлен в районную больницу.

В настоящее время пострадавший находится в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.



Справка. За минувшие сутки произошло 45 ДТП, а работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 368 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

Из них за управление в нетрезвом виде составлено 13 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.