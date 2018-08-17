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17.08.2018  15:19   

Водитель скутера не смог увернуться от бетонной конструкции

Всего за сутки в Харькове и области произошло 45 ДТП


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 августа в 19-13 в поселке Новая Водолага 48-летний водитель скутера не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной конструкцией водоотвода, вследствие чего упал. 

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями был доставлен в районную больницу. 

В настоящее время пострадавший находится в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

 Справка.  За минувшие сутки произошло 45 ДТП, а  работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 368 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

Из них за управление в нетрезвом виде составлено 13 административных протоколов по ст.  130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Тэги:  дтп, харьков, скутер, ограждение
 
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