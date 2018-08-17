Мужчина ремонтировал авто и сжег его вместе с гаражом (ФОТО)

Под Харьковом это уже второй сгоревший гараж за неделю.
Как сообщает ТРК «Сигма», на улице Матросова в Лозовой, загорелся гараж с автомобилем.
Владелец гаража ремонтировал свой автомобиль - сваривал «Ниву».
Когда закончил часть работ, заметил пламя в задней части автомобиля.
Мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание, но ему это не удалось.
Огонь охватил весь автомобиль и гараж.
На то, чтобы укротить пламя у пожарных ушло около 15 минут.
В огне никто не пострадал. Убытки сейчас подсчитываются.
о предварительной информации пожарных, причиной могло стать нарушение правил безопасности при сварочных работах.
В гараже находилась еще одна машина, ее удалось спасти.
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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