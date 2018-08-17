17.08.2018 15:46

Мужчина ремонтировал авто и сжег его вместе с гаражом (ФОТО)

Под Харьковом это уже второй сгоревший гараж за неделю.



sigmatv.net.ua

Как сообщает ТРК «Сигма», на улице Матросова в Лозовой, загорелся гараж с автомобилем.



Владелец гаража ремонтировал свой автомобиль - сваривал «Ниву».

Когда закончил часть работ, заметил пламя в задней части автомобиля.

Мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание, но ему это не удалось.

Огонь охватил весь автомобиль и гараж.

На то, чтобы укротить пламя у пожарных ушло около 15 минут.



В огне никто не пострадал. Убытки сейчас подсчитываются.

о предварительной информации пожарных, причиной могло стать нарушение правил безопасности при сварочных работах.



В гараже находилась еще одна машина, ее удалось спасти.