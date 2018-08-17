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17.08.2018  15:46   

Мужчина ремонтировал авто и сжег его вместе с гаражом (ФОТО)

Под Харьковом это уже второй сгоревший гараж за неделю.


sigmatv.net.ua

Как сообщает ТРК «Сигма», на улице Матросова в Лозовой, загорелся гараж с автомобилем.

Владелец гаража ремонтировал свой автомобиль - сваривал «Ниву». 

Когда закончил часть работ, заметил пламя в задней части автомобиля. 

Мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание, но ему это не удалось. 

Огонь охватил весь автомобиль и гараж. 

На то, чтобы укротить пламя у пожарных ушло около 15 минут.

 В огне никто не пострадал.  Убытки сейчас подсчитываются. 

о предварительной информации пожарных, причиной могло стать нарушение правил безопасности при сварочных работах.

В гараже находилась еще одна машина, ее удалось спасти.

Источник:   ТРК «Сигма»
 Тэги:  пожар, гараж, харьков, ремонт, автомобиль, лозовая
 
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