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17.08.2018  16:16   

Преступник, выхвативший у женщины сумку, задержан

В пригороде Харькова поймали злоумышленника.


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42-летний злоумышленник выхватил у женщины сумку с личными вещами и скрылся.

Сообщила о происшествии в Дергачевский отдел полиции 47-летняя жительница села Двуречный Кут.

Принятыми мерами работники полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 42-летнего жителя Харьковского района. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-pograbuvav-meshkanku-dergachivskogo-rajonu/

42-летний злоумышленник выхватил у женщины сумку с личными вещами и скрылся.

Сообщила о происшествии в Дергачевский отдел полиции 47-летняя жительница села Двуречный Кут.

Принятыми мерами работники полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 42-летнего жителя Харьковского района. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-pograbuvav-meshkanku-dergachivskogo-rajonu/

Как сообшает ГУ Нацполиции, 42-летний правонарушитель выхватил у женщины сумку с личными вещами и скрылся.

Сообщила о происшествии в Дергачевский отдел полиции 47-летняя жительница села Двуречный Кут.

Принятыми мерами работники полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 42-летнего жителя Харьковского района.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Следственные действия продолжаются.

Тэги:  грабитель, харьков, задержание, сумочка
 
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