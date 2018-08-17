17.08.2018 16:16

Преступник, выхвативший у женщины сумку, задержан

В пригороде Харькова поймали злоумышленника.



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42-летний злоумышленник выхватил у женщины сумку с личными вещами и скрылся. Сообщила о происшествии в Дергачевский отдел полиции 47-летняя жительница села Двуречный Кут. Принятыми мерами работники полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 42-летнего жителя Харьковского района. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-pograbuvav-meshkanku-dergachivskogo-rajonu/

42-летний злоумышленник выхватил у женщины сумку с личными вещами и скрылся. Сообщила о происшествии в Дергачевский отдел полиции 47-летняя жительница села Двуречный Кут. Принятыми мерами работники полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 42-летнего жителя Харьковского района. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/policzejski-zatrimali-cholovika-yakij-pograbuvav-meshkanku-dergachivskogo-rajonu/

Как сообшает ГУ Нацполиции, 42-летний правонарушитель выхватил у женщины сумку с личными вещами и скрылся.



Сообщила о происшествии в Дергачевский отдел полиции 47-летняя жительница села Двуречный Кут.



Принятыми мерами работники полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 42-летнего жителя Харьковского района.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.



Следственные действия продолжаются.