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17.08.2018  16:41   

Полицейские ищут нарушителей на рынках (ФОТО)

Полиция Харькова проверяет заведения торговли спиртными напитками и продуктами питания.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в рамках операции «Мигрант» участковые офицеры полиции обнаружили на территории рынка в Киевском районе кафе, где продавали алкогольные напитки без лицензии. Частным предпринимателем и реализаторами заведения оказались трое граждан Азербайджана.

Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 45 бутылок пива и слабоалкогольных напитков разных производителей.

За нарушение правил торговли алкогольными напитками в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи.

Также, в этом же кафе работники полиции обнаружили двух иностранцев, незаконно находящихся на территории Украины с декабря 2017 года. 22 и 30-летние граждане Азербайджана работали в заведении реализаторами.

Нарушителей передали в миграционную службу. В отношении одного из иностранцев составлен протокол об административном правонарушении по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУоАП. Другому нарушителю грозит принудительное выдворение из страны.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  рейд, нарушители, харьков, полиция, рынок
 
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