17.08.2018 17:40

Главным управлением ДФС в Харьковской области ликвидировано центр минимизации таможенных платежей.

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2017-2018 гг. В Украину было импортировано запчастей к автомобилям на сумму более 100 млн. грн.



Фото таможенной службы

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк.

В рамках проведения операции «Рубеж - 2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины были установлены группу лиц, которая предоставляла услуги компаниям реального сектора экономики по минимизации таможенных платежей при импорте на таможенную территорию Украины автомобильных запчастей и других товаров, преимущественно из стран Европы, Китая и России по заниженным ценам.

Для осуществления незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров (в т.ч. нерезидентов) для ввоза товаров. Они готовили от имени подконтрольных компаний - нерезидентов документы для таможенного оформления импортных операций (контракты, инвойсы и т.д.) и вносили в них ложные сведения о стоимости, количество и классификации товаров, импортируемых. После этого товары оформляли по заниженной таможенной стоимости.

Таким образом в течение 2017-2018 гг. через подконтрольные предприятия фигуранты импортировали запчасти к автомобилям на сумму более 100 млн. грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов. По результатам обысков изъяты печати подконтрольных предприятий, печати компаний-нерезидентов, денежные средства, бухгалтерские документы, свидетельствующие об осуществлении противоправной деятельности, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.

фото изъятых документов во время операции «Рубеж - 2018»