18.08.2018 11:19

Труп пенсионерки нашли в выжигаемой траве

17 августа в 12:16 поступило сообщение о пожаре в селе Пасеки Змиевского района на ул. Соловьиной.



// ГСЧС

Звонил сельский голова, который рассказал, что на большой территории горит сухая трава и огонь угрожает человеческим жилищам.



Спасатели 58-й Государственной пожарной части, прибывшие на тушение, столкнулись уже с достаточно развитым пожаром сухостоя, который бушевал на площади около 600 кв.м. Огонь вплотную подобрался к домам и надворным постройкам. Местные жители жаловались на невыносимую дымовую завесу, полностью охватившую село.

Во время тушения пожра спасатели обнаружили обгоревшее тело 77-летней местной жительницы.

Как оказалось, женщина выжигала сухостой вокруг своего и соседского двора. Во время этого процесса ей стало плохо. Вероятно, женщина нахваталась дыма, потеряла сознание и упала в огонь. Соседи не заметили, думали, что просто горит трава.



В конце спасатели локализовали пожар в 13:40, отрезав пламя от жилых домов и хозяйственных построек. Полностью пожар был ликвидирован в 16:40.



Всего же за сутки на территории Харьковской области произошло 31 пожар, из которых 22 были связаны с горением сухой травы, мусора и камыша в природных экосистемах. Суммарная площадь горения сухой травы, камыша, хвойной подстилки и мусора составила более 5 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.