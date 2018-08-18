Труп пенсионерки нашли в выжигаемой траве

17 августа в 12:16 поступило сообщение о пожаре в селе Пасеки Змиевского района на ул. Соловьиной.
Звонил сельский голова, который рассказал, что на большой территории горит сухая трава и огонь угрожает человеческим жилищам.
Спасатели 58-й Государственной пожарной части, прибывшие на тушение, столкнулись уже с достаточно развитым пожаром сухостоя, который бушевал на площади около 600 кв.м. Огонь вплотную подобрался к домам и надворным постройкам. Местные жители жаловались на невыносимую дымовую завесу, полностью охватившую село.
Во время тушения пожра спасатели обнаружили обгоревшее тело 77-летней местной жительницы.
Как оказалось, женщина выжигала сухостой вокруг своего и соседского двора. Во время этого процесса ей стало плохо. Вероятно, женщина нахваталась дыма, потеряла сознание и упала в огонь. Соседи не заметили, думали, что просто горит трава.
В конце спасатели локализовали пожар в 13:40, отрезав пламя от жилых домов и хозяйственных построек. Полностью пожар был ликвидирован в 16:40.
Всего же за сутки на территории Харьковской области произошло 31 пожар, из которых 22 были связаны с горением сухой травы, мусора и камыша в природных экосистемах. Суммарная площадь горения сухой травы, камыша, хвойной подстилки и мусора составила более 5 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Теплая, местами дождливая погода ожидается в Харькове 18 и 19 августа.
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
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