Главная Новости Криминал и происшествия Труп пенсионерки нашли в выжигаемой траве
18.08.2018  11:19   

Труп пенсионерки нашли в выжигаемой траве

17 августа в 12:16 поступило сообщение о пожаре в селе Пасеки Змиевского района на ул. Соловьиной.


// ГСЧС

Звонил сельский голова, который рассказал, что на большой территории горит сухая трава и огонь угрожает человеческим жилищам.

Спасатели 58-й Государственной пожарной части, прибывшие на тушение, столкнулись уже с достаточно развитым пожаром сухостоя, который бушевал на площади около 600 кв.м. Огонь вплотную подобрался к домам и надворным постройкам. Местные жители жаловались на невыносимую дымовую завесу, полностью охватившую село.

Во время тушения пожра спасатели обнаружили обгоревшее тело 77-летней местной жительницы.

Как оказалось, женщина выжигала сухостой вокруг своего и соседского двора. Во время этого процесса ей стало плохо. Вероятно, женщина нахваталась дыма, потеряла сознание и упала в огонь. Соседи не заметили, думали, что просто горит трава.

В конце спасатели локализовали пожар в 13:40, отрезав пламя от жилых домов и хозяйственных построек. Полностью пожар был ликвидирован в 16:40.

Всего же за сутки на территории Харьковской области произошло 31 пожар, из которых 22 были связаны с горением сухой травы, мусора и камыша в природных экосистемах. Суммарная площадь горения сухой травы, камыша, хвойной подстилки и мусора составила более 5 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Криминал и происшествия Мужчина ремонтировал авто и сжег его вместе с гаражом (ФОТО) 10.08 Криминал и происшествия Пожар угрожал складам в промзоне на Леваде 08.08 Криминал и происшествия В «копейке» загорелся газовый баллон: водителя с ожогами увезли в больницу (Обновлено, ФОТО)
 
 

Видео

Возрождение духовности. После шести лет строительных работ в Чугуеве открыли Свято-Покровский собор
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 