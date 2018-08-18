80-летняя женщина истекла кровью от ран, нанесенных сыном

Работники Киевского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 56-летнего местного жителя.
Сообщение об обнаружении тела 80-летней женщины с травмами и следами кровотечения в частном доме по улице Люсинская поступило в полицию 17 августа.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского ОП.
В ходе следственных действий полицейские установили, что смертельные травмы женщина получила от своего 56-летнего сына. Мужчина в ходе ссоры нанес матери несколько ударов ножом в область голени. От полученных колото-резаных ран она скончалась.
Как сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Теплая, местами дождливая погода ожидается в Харькове 18 и 19 августа.
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
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