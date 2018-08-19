19.08.2018 13:54

17-летний парень погиб за рулем мотоблока (ФОТО)

ДТП произошло в селе Пески Двуречанского районе 18 августа около 20.20.



// Нацполиция

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил столкновение с мотоблоком.

В результате столкновения погиб 17-летний парень, который управлял сельскохозяйственной техникой. Водитель автомобиля «ВАЗ» с повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Купянскую горбольницу.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.