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19.08.2018  13:54   

17-летний парень погиб за рулем мотоблока (ФОТО)

ДТП произошло в селе Пески Двуречанского районе 18 августа около 20.20.


// Нацполиция

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил столкновение с мотоблоком.

В результате столкновения погиб 17-летний парень, который управлял сельскохозяйственной техникой. Водитель автомобиля «ВАЗ» с повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Купянскую горбольницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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