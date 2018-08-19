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19.08.2018  16:23   

На Центральном рынке – пожар (ФОТО)

Огонь вспыхнула на овощной площадке.


МГ «Объектив»

Сообщение о пожаре по улице Пискуновской поступило в 14:16. сообщил МГ «Объектив»  помощник начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.

«Это овощная площадка, предварительно, там горит три павильона. Там работают 4 отделения ГСЧС Харьковской области. Пострадавших в результате ЧП нет», – рассказал Игорь Лупандин.

В14:41 пожар был локализован.

Тэги:  пожар, харьков
 
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