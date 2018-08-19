На Центральном рынке – пожар (ФОТО)

Огонь вспыхнула на овощной площадке.
Сообщение о пожаре по улице Пискуновской поступило в 14:16. сообщил МГ «Объектив» помощник начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.
«Это овощная площадка, предварительно, там горит три павильона. Там работают 4 отделения ГСЧС Харьковской области. Пострадавших в результате ЧП нет», – рассказал Игорь Лупандин.
В14:41 пожар был локализован.
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