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19.08.2018  17:41   

На Старосалтовском направлении Lexus столкнулся с «копейкой»: есть погибший

Авария произошла на повороте к селу Песчаное Чугуевского района.


// Facebook

Как стало известно «Дозору», там произошло столкновение автомобилей Lexus и ВАЗ 2101.

В результате столкновения погиб мужчина, женщину спасатели вырезали из автомобиля.

Подробности – позже.

Тэги:  дтп, харьков
 
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