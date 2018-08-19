На Старосалтовском направлении Lexus столкнулся с «копейкой»: есть погибший

Авария произошла на повороте к селу Песчаное Чугуевского района.
Как стало известно «Дозору», там произошло столкновение автомобилей Lexus и ВАЗ 2101.
В результате столкновения погиб мужчина, женщину спасатели вырезали из автомобиля.
Подробности – позже.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Теплая, местами дождливая погода ожидается в Харькове 18 и 19 августа.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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давл.:
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